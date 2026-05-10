La Pianese non sfonda il muro del Lecco | l’andata dei playoff si chiude sull’1-1 al Comunale

La partita tra Pianese e Lecco si è conclusa con un pareggio 1-1 nel primo turno dei playoff di Serie C, disputata al Comunale di Piancastagnaio. La sfida ha visto entrambe le squadre segnare un gol ciascuna, senza che nessuna riuscisse a prendere il largo. La gara di ritorno deciderà quale delle due avrà accesso alla fase successiva del torneo.

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