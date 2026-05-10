La Pianese non sfonda il muro del Lecco | l’andata dei playoff si chiude sull’1-1 al Comunale
La partita tra Pianese e Lecco si è conclusa con un pareggio 1-1 nel primo turno dei playoff di Serie C, disputata al Comunale di Piancastagnaio. La sfida ha visto entrambe le squadre segnare un gol ciascuna, senza che nessuna riuscisse a prendere il largo. La gara di ritorno deciderà quale delle due avrà accesso alla fase successiva del torneo.
PIANCASTAGNAIO – Si chiude in parità l’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Al Comunale, la Pianese impatta sull’1-1 contro il Lecco, al termine di una gara affrontata con grande maturità e intensità dalla formazione guidata da mister Birindelli. Un risultato che lascia in sospeso il verdetto per l’accesso ai quarti di finale, rimandando ogni discorso alla sfida di ritorno, in programma mercoledì sera alle 20.00 allo stadio “Rigamonti-Ceppi”. In terra lombarda, gli amiatini avranno a disposizione un solo risultato: la vittoria. L’avvio di gara vede il Lecco prendere l’iniziativa, con i padroni di casa attenti a difendersi con ordine.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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