Il gasolio sfonda il muro dei 2 euro e mette a rischio i bilanci di famiglie e imprese

Il prezzo del gasolio ha superato i 2 euro al litro, creando preoccupazione tra famiglie e imprese. In diverse zone, tra cui l’Isola e Agrigento, si registra un aumento dei costi legati al carburante, che influisce sulle spese quotidiane di chi si sposta per lavoro o necessità. La situazione si fa sentire in modo diretto sui bilanci di molte persone e attività commerciali, che devono fare i conti con questa nuova spesa.

L'Isola, Agrigento compresa, si risveglia con una nuova emergenza economica che pesa direttamente sulle tasche di chi ogni giorno deve mettersi in viaggio. Secondo le ultime elaborazioni basate sui dati ufficiali del Mimit del 3 maggio 2026, la Sicilia registra prezzi alla pompa che incidono.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Stangata benzina a Frosinone: il gasolio sfonda il muro dei 2 euro: La mappa dei rincari Il diesel sfonda anche qui il muro dei due euroLa guerra contro l’Iran scatenata da Israele e Stati Uniti sta facendo aumentare, tra gli altri, il prezzo di benzina e diesel. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caro-carburanti: il Governo proroga il taglio delle accise, ma con nuove regole. Cosa cambia per benzina e diesel; Scadenza taglio accise: rischio aumento record del gasolio in Italia; Taglio delle accise ridotto. In A9 sfondata quota 2 euro; Prezzo dei carburanti benzina a 1.742 diesel a 2.063 La provincia più cara è Bolzano. Il prezzo del gasolio sfonda i 2 euro al litro in autostradaIl ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - giovedì 26 marzo 2026 - il ... ansa.it Benzina su, gasolio giù: sullo sfondo il rischio Hormuz spinge il petrolio ai massimi dal 2022Sale leggermente il prezzo medio nazionale della benzina, scende quello del gasolio. Il quadro delineato da Staffetta Quotidiana nella sua consueta rilevazione giornaliera sembra rassicurante, almen ... quattroruote.it CARO CARBURANTE: LA MAGGIORANZA VOLTA LE SPALLE AI VALDOSTANI Mentre il gasolio sfonda quota 2,179 €/L, la maggioranza boccia il nostro "Pacchetto Anti-Crisi". Un "no" incomprensibile che colpisce direttamente le tasche dei cittadini. Cosa facebook