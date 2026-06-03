Turismo | nasce a Fossacesia il corso per nuovi professionisti

Dal 3 giugno, a Fossacesia partirà un corso gratuito per formare nuovi professionisti dell’accoglienza turistica. Il percorso si concentra sulle competenze necessarie per lavorare nella zona della Costa dei Trabocchi, nota meta di visitatori. La formazione sarà finanziata da enti pubblici e privati che supportano l’iniziativa. Il corso mira a preparare figure professionali specializzate nel settore turistico locale.

Come cambierà il lavoro nella Costa dei Trabocchi dal 3 giugno? Chi finanzierà gratuitamente la formazione di nuovi professionisti dell'accoglienza? Quali competenze tecniche specifiche verranno insegnate ai partecipanti del corso? Perché le imprese locali richiedono ora standard professionali più elevati??? In Breve Attività gratuita dal 3 al 12 giugno 2026 presso il Parco dei Priori Sinergia tra i comuni di Fossacesia, Rocca San Giovanni e San Vito Chietino Partner operativ . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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