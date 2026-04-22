Il corso di laurea in infermieristica ha formato 39 nuovi professionisti

Dopo anni di studio e impegno, 39 studenti hanno completato il corso di laurea in infermieristica. La cerimonia di laurea si è svolta recentemente, segnando la fine di un percorso formativo impegnativo. Durante l’evento, gli studenti hanno ricevuto i loro diplomi e sono stati proclamati ufficialmente professionisti nel settore sanitario. Ora sono pronti a entrare nel mondo del lavoro e a offrire assistenza a chi ne ha bisogno.

C’è un momento, alla fine di un percorso lungo e intenso, in cui la fatica lascia spazio all’orgoglio: è l’istante in cui si pronuncia il proprio nome, si riceve la proclamazione e si capisce davvero che si è pronti a prendersi cura degli altri. Dopo aver concluso gli esami di Stato la scorsa.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Laurea Infermieristica ad Arezzo, Opi: “No a soluzioni ibride, il corso replica va attivato subito”L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Arezzo rompe gli indugi e chiede una scelta netta per il futuro della formazione infermieristica... Laurea Infermieristica ad Arezzo, Opi alza la voce: “No a soluzioni ibride, il corso replica va attivato subito”Arezzo, 17 aprile 2026 – Laurea Infermieristica ad Arezzo, OPI alza la voce: “No a soluzioni ibride, il corso replica va attivato subito” Lettera... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Open Day: Corso di Laurea in Scienze Geologiche; Scegliere il corso di laurea: al Cus il salone del orientamento Unict; Corso di laurea in Psicologia online; Nuovi corsi di laurea 2026, tra Meccatronica e Scienze della formazione. Arriva il corso di laurea per formare medici-ingegneri. L’iniziativa di Humanitas University e Politecnico di MilanoE’ questa l’essenza di MEDTEC School, il nuovo corso di Laurea internazionale in Medicina di Humanitas University e Politecnico di Milano, che integra e potenzia le competenze della figura ... quotidianosanita.it All’Insubria, dove la passione per l’ambiente diventa opportunità di studio e lavoroIn occasione della Giornata mondiale della Terra, mercoledì 22 aprile il corso di laurea magistrale in Biologia e SOStenibilità si presenta agli studenti e organizza un pomeriggio per discutere sulle ... varesenews.it Ci sono responsabilità e odio di lungo corso da entrambe le parti. Ma pochi ricordano che c'è una potenza occupante e un popolo sotto occupazione militare da 50+ anni. E ancor meno sono quelli che conoscono o si curano del terrorismo subito da decenni d x.com Ho dato disposizioni di interrompere tutti i lavori in corso sulle strade di Bacoli, per evitare di creare lunghe fila di traffico. Siamo partiti già oggi pomeriggio. E sarà così, per i lavori non urgenti, fino a quando non sarà riaperta via Scalandrone. Perché la viabilità - facebook.com facebook