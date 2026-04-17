Nasce il progetto per formare i nuovi professionisti della blue economy

È stato annunciato un nuovo progetto volto a formare i futuri professionisti della blue economy. L'iniziativa coinvolge l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e mira a sviluppare competenze specifiche nel settore marittimo e portuale. La presentazione è avvenuta a Miami il 17 aprile 2026, con l’obiettivo di preparare figure specializzate per affrontare le sfide legate all’economia marittima.

Miami, 17 aprile 2026 – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presente al Seatrade Cruise Global di Miami, lancia il progetto per la creazione di un hub della formazione dedicato alla blue economy, con l’obiettivo di formare le figure professionali richieste dalle compagnie di navigazione e dall’intera filiera marittimo-logistica. La proposta, illustrata dal Presidente Raffaele Latrofa e dal dirigente della promozione e marketing Malcolm Morini, ha riscosso un ampio consenso tra i principali operatori internazionali del settore. La manifestazione di interesse promossa dall’AdSP è stata accolta con grande attenzione e nel corso del Seatrade ha già raccolto importanti adesioni che si sono aggiunte a quelle già acquisite nei mesi scorsi: tra queste MSC Crociere, Costa Crociere, Global Ports Holding, GNV.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

The Voynich Manuscript, Bog Bodies & The Lost Ninth Legion — Mysteries History Can't Solve

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