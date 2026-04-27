Via Francigena nell’associazione europea ok in commissione Quintavalla | Promuoviamo un turismo lento

In commissione “Politiche economiche” è stato approvato il progetto di legge che permette alla Regione Emilia-Romagna di aderire all’Associazione europea delle Vie Francigene. La proposta, presentata da un consigliere del Pd e firmata da altri membri della maggioranza, mira a favorire un turismo lento lungo il percorso storico. Quintavalla ha commentato che l’obiettivo è promuovere questa forma di turismo nell’area.

Via libera in commissione “Politiche economiche” al progetto di legge che autorizza la Regione Emilia-Romagna a aderire all’Associazione europea delle Vie Francigene (Aevf), presentato da Andrea Massari (Pd) e firmato da diversi consiglieri di maggioranza. L’Aevf, istituita a Fidenza (Parma) nel.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Via Francigena: 3.200 km di turismo lento che unisce 5A Castronno, presso lo spazio Materia, si è tenuta una serata dedicata alla Via Francigena. Forum annuale sulla Via Francigena: "Tutela, turismo e territorio"Si terrà domani sabato 11 aprile al Complesso Monumentale di Abbadia Isola a Monteriggioni, l’XI Forum annuale sulla Via Francigena e sui Cammini di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Via Francigena: l’Emilia-Romagna, l’Europa e il turismo lento; Pd, M5s, Civici e Avs: La Regione Emilia-Romagna aderisca all’Associazione Europea delle Vie Francigene; Insieme sulla Via Francigena: un cammino di salute e solidarietà per aiutare l’Aned; A Ivrea test per rendere la Via Francigena accessibile anche alle persone con disabilità. Via Francigena nell’associazione europea, ok in commissione. Quintavalla: «Promuoviamo un turismo lento»Nel Piacentino, in particolare, la Via Francigena attraversa i comuni di Calendasco (guado di Sigerico), Rottofreno, Piacenza, Pontenure, Cadeo, Fiorenzuola e Alseno ... ilpiacenza.it Via Francigena, progetto di legge in Regione per aderire all’associazione europeaInvestire sulla cultura e l'identità per far crescere l'economia reale. Con la presentazione in Commissione VI del progetto di legge per l’adesione ... piacenzasera.it PARTE GUELFA SOSTIENE ESCURSIONE A CAVALLO SULLA VIA FRANCIGENA L’Arciconfraternita di Parte Guelfa promuove e patrocina una significativa iniziativa equestre di Flower Ranch lungo uno dei più antichi e belli itinerari d’Europa: la Via Francig - facebook.com facebook SIENA GUIDA LA VALORIZZAZIONE DELLA VIA FRANCIGENA SUD x.com