Poggibonsi e la Francigena Un’intera giornata dedicata al business del turismo lento

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Poggibonsi si terrà sabato un evento focalizzato sul turismo lento lungo la Francigena. L’iniziativa mira a promuovere e valorizzare la variante della via che attraversa il fondovalle Poggiobonizio. La giornata sarà dedicata alle attività legate al settore turistico e al potenziamento dell’offerta locale in ambito di turismo sostenibile. L’appuntamento coinvolgerà operatori, enti e appassionati della zona interessata.

Poggibonsi punta sulla Francigena e sul business del turismo lento. Quella di sabato sarà una giornata interamente dedicata alla promozione e alla valorizzazione della variante turistica della Via Francigena ‘Fondovalle Poggiobonizio’. Un percorso di 28 chilometri che collega i territori di San Gimignano, Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa e Monteriggioni e che è parte integrante della rete dei cammini promossa dall’Associazione Europea delle Vie Francigene. Una giornata di eventi sul tema Francigena, che con i i suoi 60 mila viandanti di media all’anno nel solo tratto toscano si conferma motore economico di grossa cilindrata per il nostro territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Poggibonsi e la Francigena. Un’intera giornata dedicata al business del turismo lento

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