Poggibonsi e la Francigena Un’intera giornata dedicata al business del turismo lento

A Poggibonsi si terrà sabato un evento focalizzato sul turismo lento lungo la Francigena. L’iniziativa mira a promuovere e valorizzare la variante della via che attraversa il fondovalle Poggiobonizio. La giornata sarà dedicata alle attività legate al settore turistico e al potenziamento dell’offerta locale in ambito di turismo sostenibile. L’appuntamento coinvolgerà operatori, enti e appassionati della zona interessata.

Poggibonsi punta sulla Francigena e sul business del turismo lento. Quella di sabato sarà una giornata interamente dedicata alla promozione e alla valorizzazione della variante turistica della Via Francigena ‘Fondovalle Poggiobonizio’. Un percorso di 28 chilometri che collega i territori di San Gimignano, Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa e Monteriggioni e che è parte integrante della rete dei cammini promossa dall’Associazione Europea delle Vie Francigene. Una giornata di eventi sul tema Francigena, che con i i suoi 60 mila viandanti di media all’anno nel solo tratto toscano si conferma motore economico di grossa cilindrata per il nostro territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poggibonsi e la Francigena. Un’intera giornata dedicata al business del turismo lento Notizie correlate Via Francigena: 3.200 km di turismo lento che unisce 5A Castronno, presso lo spazio Materia, si è tenuta una serata dedicata alla Via Francigena. Via Francigena nell’associazione europea, ok in commissione. Quintavalla: «Promuoviamo un turismo lento»Via libera in commissione “Politiche economiche” al progetto di legge che autorizza la Regione Emilia-Romagna a aderire all’Associazione europea... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Poggibonsi e la Francigena. Un’intera giornata dedicata al business del turismo lento; Poggibonsi, un viaggio tra storia e natura: il 9 maggio si celebra la Variante Turistica della Via Francigena; Poggibonsi, nasce il Fondovalle Poggiobonizio: una nuova via. Poggibonsi presenta la variante FrancigenaPOGGIBONSI. Sabato 9 maggio sarà una giornata interamente dedicata alla promozione e alla valorizzazione della variante turistica della Via Il 9 maggio al Cassero Passi antichi, sguardi nuovi: viaggi ... ilcittadinoonline.it Poggibonsi ‘entra‘ nella Francigena. Sì a ‘Fondovalle PoggioBonizio’Poggibonsi entra nel grande businnes della Francigena. L’ Assemblea Europea delle Vie Francigene ha riconosciuto ufficialmente il percorso ‘Fondovalle PoggioBonizio’ una variante della millenaria ... lanazione.it A Poggibonsi, presso una parruccheria è stata sospesa l'attività per lavoro nero, unitamente all'omessa sorveglianza sanitaria e alla mancata formazione del personale - facebook.com facebook