La Valtellina si trova tra le cinque mete di montagna più gettonate per le vacanze di primavera. Secondo una classifica recente, questa regione italiana richiama molti turisti in cerca di relax e natura. Molte persone scelgono di trascorrere le ferie in questa zona, apprezzando le sue caratteristiche paesaggistiche e le attività offerte. La popolarità della destinazione conferma il suo ruolo come meta di riferimento per il turismo montano.

Milano, 9 apr. (Adnkronos) - Il bisogno di staccare con vacanze rigeneranti non è più un lusso, ma una necessità: il 58,4% degli italiani dichiara di avere le “batterie scariche” con livelli crescenti di stanchezza mentale e psicologica (55,1% e 54,5%), che impattano negativamente sullo stato emotivo (63,3%). Lo “stacco” è considerato fondamentale per la salute dal 77,8% dei connazionali: si cercano pillole di benessere frequenti, con la vacanza breve (47,9%) che ha la meglio su quella lunga (34,7%). La vacanza ideale si conferma quella all'insegna della “Vitamin T” (Travel), trend destinato a ridefinire il turismo entro il 2030 secondo il “What the Future Report” di Kayak: una visione del viaggio sempre più orientata al benessere profondo e fatta di più componenti: tranquillità; territorio; tavola; tempo rilassato; tradizioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Turismo, Valtellina tra le 5 top mete di montagna

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