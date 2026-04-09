Turismo Valtellina tra le 5 top mete di montagna
La Valtellina si trova tra le cinque mete di montagna più gettonate per le vacanze di primavera. Secondo una classifica recente, questa regione italiana richiama molti turisti in cerca di relax e natura. Molte persone scelgono di trascorrere le ferie in questa zona, apprezzando le sue caratteristiche paesaggistiche e le attività offerte. La popolarità della destinazione conferma il suo ruolo come meta di riferimento per il turismo montano.
Milano, 9 apr. (Adnkronos) - Il bisogno di staccare con vacanze rigeneranti non è più un lusso, ma una necessità: il 58,4% degli italiani dichiara di avere le “batterie scariche” con livelli crescenti di stanchezza mentale e psicologica (55,1% e 54,5%), che impattano negativamente sullo stato emotivo (63,3%). Lo “stacco” è considerato fondamentale per la salute dal 77,8% dei connazionali: si cercano pillole di benessere frequenti, con la vacanza breve (47,9%) che ha la meglio su quella lunga (34,7%). La vacanza ideale si conferma quella all'insegna della “Vitamin T” (Travel), trend destinato a ridefinire il turismo entro il 2030 secondo il “What the Future Report” di Kayak: una visione del viaggio sempre più orientata al benessere profondo e fatta di più componenti: tranquillità; territorio; tavola; tempo rilassato; tradizioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Monreale tra le 10 mete top d’Italia, l’annuncio dalla Bit di Milano: “È un modello di turismo”Un riconoscimento che proietta Monreale sul tetto d’Italia, non solo come scrigno d’arte, ma come modello di vivibilità e accoglienza.
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Tra Bormio e Livigno c’è aria di pace olimpica: Creiamo un brand basato sul turismo. Uniti si vinceBormio (Sondrio), 13 febbraio 2026 – Basta campanilismi, è ora di presentarsi uniti in tutto il mondo come sistema Valtellina. È questo il proposito espresso ieri 12 gennaio con forza e decisione alla ... ilgiorno.it
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Turismo, la ricetta di Mattia Santori: «Non solo piazza Maggiore e via Indipendenza, visitatori da "spalmare" nel resto del centro storico di Bologna. Il modello è piazza Aldrovandi» x.com
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