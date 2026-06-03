Durante il lungo ponte del 2 giugno, l’Umbria ha registrato un aumento di visitatori, con particolare attenzione ai laghi, alla Valnerina e al turismo religioso. Le attività all’aperto e le escursioni hanno attratto molti turisti, mentre i luoghi di culto hanno registrato un afflusso consistente. La regione si è confermata come meta ideale per chi cerca relax e spiritualità. Nessun dato ufficiale è stato ancora comunicato, ma le presenze sono state superiori alle aspettative.

Perugia, 3 giugno 2026 – Laghi, Valnerina (soprattutto con gli sport all’aria aperta e l’escursionismo), turismo religioso: l’ Umbria vacanziera nel lungo ponte del 2 giugno che si è appena lasciata alle spalle ha dato il meglio di sè in questi tre filoni. Del resto non è una novità che il “cuore verde“ mette sul piatto dell’offerta turistica quella narrazione legata ai ritmi lenti, ai paesaggi incontaminati e ai borghi da favola lontani anni luce dallo stress. Ne è convinto anche il numero uno di Federalberghi Simone Fittuccia che, nel fare il bilancio di questo banco di prova pre- estivo, ama ripetere che l’Umbria “è un rifugio per ritemprare mente e corpo e anche se non ha il mare è in grado di proporre un ventaglio di offerte molto competitive e vantaggiose”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo, il ponte premia l’Umbria. “Un rifugio dove ricaricare le pile. Vincono laghi, Assisi e Valnerina”

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