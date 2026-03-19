L'Inter ha registrato una sola vittoria nelle ultime cinque partite, considerando tutte le competizioni. Chivu ha messo a punto un piano per aiutare i giocatori a recuperare energie e affrontare al meglio le prossime sfide. La squadra si prepara a ricaricare le pile per mantenere il vantaggio in campionato.

Troppo spesso i numeri chiariscono momenti, partite, persino intere stagioni. E quelli dell'Inter di oggi vanno profondamente in controtendenza rispetto a quelli del recente passato nerazzurro, quando la squadra di Chivu vinceva contro tutte le squadra dalla 6ª posizione in giù. Nelle ultime 5 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, Thuram e soci hanno vinto appena una partita, con 2 pareggi, altrettante sconfitte e una media realizzativa inferiore ad 1 gol a partita. Frutto di un momento delicato che si è insinuato dopo l'eliminazione dall'Europa e almeno un po' è progredito a seguito del secondo derby perso in stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, la frenata e il calo fisico: il piano di Chivu per ricaricare le pile

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