Inter la frenata e il calo fisico | il piano di Chivu per ricaricare le pile

Da gazzetta.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha registrato una sola vittoria nelle ultime cinque partite, considerando tutte le competizioni. Chivu ha messo a punto un piano per aiutare i giocatori a recuperare energie e affrontare al meglio le prossime sfide. La squadra si prepara a ricaricare le pile per mantenere il vantaggio in campionato.

Troppo spesso i numeri chiariscono momenti, partite, persino intere stagioni. E quelli dell'Inter di oggi vanno profondamente in controtendenza rispetto a quelli del recente passato nerazzurro, quando la squadra di Chivu vinceva contro tutte le squadra dalla 6ª posizione in giù. Nelle ultime 5 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, Thuram e soci hanno vinto appena una partita, con 2 pareggi, altrettante sconfitte e una media realizzativa inferiore ad 1 gol a partita. Frutto di un momento delicato che si è insinuato dopo l'eliminazione dall'Europa e almeno un po' è progredito a seguito del secondo derby perso in stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter la frenata e il calo fisico il piano di chivu per ricaricare le pile
© Gazzetta.it - Inter, la frenata e il calo fisico: il piano di Chivu per ricaricare le pile

Articoli correlati

Thuram in difficoltà all'Inter: Chivu rivela le cause del calo di formaNel quadro della stagione nerazzurra, Marcus Thuram resta al centro delle valutazioni sul rendimento offensivo.

Leggi anche: Sinner perde contro Djokovic al quinto set. Le palle break, il calo fisico e il record: la sconfitta di Jannik agli Australian Open

Approfondimenti e contenuti su Inter la frenata e il calo fisico il...

Temi più discussi: L’Inter in frenata, l’Atalanta che deve reagire: ecco il bigino che presenta la sfida di San Siro; Rampulla: Lautaro è determinante ed è un trascinatore. La frenata dell’Inter…; Inter frenata (ma il pari vale oro), Napoli a metà, Como show e Juve formato Champions: la Serie A non smette di stupire; Inter 1-1 Atalanta: pareggio tra le polemiche, Krstovic gela San Siro e pesa sulla corsa scudetto.

inter la frenata eInter, mai abbandonato il sogno Koné: cosa accadrà in estateI nerazzurri continuano a corteggiare il centrocampista francese ma in estate potrebbero anche non bastare più 40 milioni. msn.com

Frenata Inter, editoriale CdS: Male sul campo! C'è speranza per le inseguitriciIl pareggio per 1-1 contro l’Atalanta riapre qualche interrogativo sulla capolista. Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi sottolinea come il risultato di San Siro ... tuttonapoli.net

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.