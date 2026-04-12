Piemonte da record il turismo vola | i laghi ancora tra le mete preferite dagli stranieri

Nel 2025, la regione Piemonte ha registrato oltre 6 milioni 730 mila arrivi e più di 18 milioni di presenze turistiche. I laghi della zona si confermano tra le mete più frequentate dagli stranieri, contribuendo ai dati positivi del settore. Questi numeri rappresentano un incremento rispetto agli anni precedenti e testimoniano il continuo interesse per le destinazioni naturali e i paesaggi della regione.

Il Piemonte continua a scalare le classifiche del turismo nazionale, chiudendo il 2025 con numeri che superano i 6 milioni e 730mila arrivi e oltre 18 milioni di presenze. I dati, presentati dalla Regione e da Visit Piemonte, mostrano una crescita del 7,5% dei pernottamenti rispetto all'anno.🔗 Leggi su Novaratoday.it Bilancio di Pasqua: le mete preferite dagli italiani. Firenze e Lucca tengono alta la bandiera della ToscanaFIRENZE – Il ponte pasquale si è appena concluso e, con il rientro alla quotidianità, è tempo di tracciare un bilancio definitivo sulle scelte... Viterbo tra le mete preferite del Giubileo: "Censiti 18mila pellegrini e accolto 3mila giovani"Nel giorno dell'Epifania si è ufficialmente concluso il Giubileo 2025, con la chiusura della porta santa nella basilica di san Pietro a Roma.