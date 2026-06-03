turismo il ponte boom

Durante il ponte della Festa della Repubblica, le città hanno registrato un aumento di visitatori, posizionandosi tra i tre periodi più frequentati dell’anno, insieme a Pasqua e Ferragosto. Strade, musei e ristoranti hanno visto un’intensa affluenza di turisti e residenti in uscita, con molte strutture ricettive che hanno registrato il tutto esaurito. La presenza di persone si è concentrata soprattutto nel fine settimana, portando a un incremento delle attività commerciali.

"La Festa della Repubblica si inserisce tra i tre week-end più pieni dell’anno, dopo Pasqua e Ferragosto". Per il direttore regionale Confesercenti, Elena Capriotti, le Marche "sono sulla rotta giusta". "Tre anni di crescita continua – prosegue il direttore Capriotti – che stanno facendo della nostra regione un’alternativa economica a Toscana e Romagna. Non solo turisti italiani, da Lazio, Lombardia e Emilia Romagna ma anche stranieri, soprattutto tedeschi e olandesi". In particolare lungo la Riviera (Conero, Senigallia, Porto Recanati San Benedetto del Tronto) l’occupazione delle camere aveva raggiunto il 95% già due settimane prima del ponte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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