Boom di interesse per gli agriturismi d' Abruzzo | il turismo rurale traina il ponte del 2 giugno e l’estate 2026

In Abruzzo, si registra un aumento delle prenotazioni negli agriturismi e nelle aree interne, in vista del ponte del 2 giugno e dell’estate 2026. Il turismo rurale, legato a natura e esperienze autentiche, sta attirando un numero crescente di visitatori italiani e stranieri. La tendenza si evidenzia attraverso un incremento delle richieste di soggiorno in queste strutture, che stanno diventando mete preferite per chi cerca un contatto diretto con il paesaggio e le tradizioni locali.

Cresce in Abruzzo la voglia di turismo rurale, natura ed esperienze autentiche. In vista del ponte del 2 giugno e dell’avvio della stagione estiva 2026, aumentano l’interesse e le prenotazioni verso agriturismi, borghi e aree interne, sempre più scelti da turisti italiani e stranieri alla ricerca. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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