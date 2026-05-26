Boom di interesse per gli agriturismi in Abruzzo il turismo rurale traina il ponte del 2 giugno

Da ilpescara.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Abruzzo, le prenotazioni negli agriturismi e nelle aree interne sono in aumento in vista del ponte del 2 giugno e dell’estate 2026. Il turismo rurale, basato su natura ed esperienze autentiche, sta attirando sia visitatori italiani sia stranieri. La regione registra un incremento di interesse verso borghi e strutture rurali, con un conseguente aumento delle prenotazioni per i periodi prossimi alle festività.

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In Abruzzo cresce la voglia di turismo rurale, natura ed esperienze autentiche. In attesa del ponte del 2 giugno e dell’avvio della stagione estiva 2026, aumentano l’interesse e le prenotazioni verso agriturismi, borghi e aree interne, sempre più scelti da turisti italiani e stranieri alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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