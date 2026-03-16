A Sorrento, un esperto di Humanitas ha annunciato che negli ultimi anni sono state sviluppate nuove terapie per le pazienti con tumore ovarico resistente al platino. Queste opzioni rappresentano un punto di svolta per le donne colpite da questa forma di cancro, offrendo loro speranze e possibilità di trattamento che prima non erano disponibili. La ricerca continua a portare innovazioni nel campo delle terapie oncologiche.

Sorrento, 16 mar. (Adnkronos Salute) - "Per molte pazienti con tumore ovarico resistente al platino si può parlare oggi di una vera e propria luce dopo il buio, perché negli ultimi anni sono arrivate nuove opzioni terapeutiche che stanno cambiando le prospettive di cura". Lo ha spiegato Domenica Lorusso, responsabile del Centro di Ginecologia oncologica di Humanitas San Pio X e professore ordinario di Ostetricia e Ginecologia di Humanitas University, intervenendo all'incontro scientifico dedicato al tumore ovarico in corso a Sorrento, che riunisce oncologi e ricercatori impegnati nello studio e nel trattamento di questa patologia. "Per... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cancro ovarico, Lorusso (Humanitas): "Nuove terapie per pazienti resistenti al platino"

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