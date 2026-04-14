Istologia virtuale e sensori intelligenti | la ricerca Anthem dalla diagnosi alle nuove terapie

A Milano, si sta sviluppando un progetto che utilizza l’istologia virtuale e sensori intelligenti per analizzare i tessuti senza danneggiarli. La ricerca, chiamata Anthem, mira a migliorare diagnosi e trattamenti attraverso tecnologie avanzate. La sperimentazione prevede l’utilizzo di strumenti digitali per studiare i campioni biologici e individuare eventuali anomalie. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nel campo delle analisi mediche non invasive.

Milano. Dalla possibilità di analizzare i tessuti senza distruggerli grazie all’istologia virtuale tridimensionale alla gestione automatizzata e predittiva dell’insulina nel diabete, dai sistemi avanzati per misurare l’esposizione individuale agli inquinanti fino ai dispositivi per la sanificazione continua degli ambienti: è questa la nuova frontiera della ricerca nelle tecnologie applicate alla salute, presentata al III meeting scientifico di Fondazione Anthem, che si è tenuto il 13 e 14 aprile 2026 al Politecnico di Milano. Al centro della due giorni, le più recenti innovazioni sviluppate nell’ambito dei progetti di ricerca dell’Iniziativa, insieme ai primi risultati in termini di brevetti e trasferimento tecnologico.🔗 Leggi su Bergamonews.it Cancro al colon retto, la nuova frontiera della prevenzione: dalla diagnosi alle nuove terapieTra le forme tumorali, il cancro al colon retto è forse quello più facilmente riconoscibile, grazie a uno dei principali campanelli d'allarme: il... Fondazione Fabbrocini, 4 Grant per la ricerca di nuove terapie contro il cancro al pancreasUna serata intensa, partecipata, carica di emozione e significato: il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli ha ospitato la terza...