Blazy da Chanel vuol dire file infinite sciure deluse dalle borse distrutte e Margot Robbie clonata

Dopo una singola collezione, Matthieu Blazy ha portato una ventata di novità nel marchio Chanel. Le sue proposte hanno provocato file lunghe, clienti deluse da borse che si sono rovinante e alcuni hanno paragonato il suo stile a una versione clonata di Margot Robbie. La reazione al debutto del designer è stata immediata e di grande impatto.