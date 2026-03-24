Blazy da Chanel vuol dire file infinite sciure deluse dalle borse distrutte e Margot Robbie clonata
Dopo una singola collezione, Matthieu Blazy ha portato una ventata di novità nel marchio Chanel. Le sue proposte hanno provocato file lunghe, clienti deluse da borse che si sono rovinante e alcuni hanno paragonato il suo stile a una versione clonata di Margot Robbie. La reazione al debutto del designer è stata immediata e di grande impatto.
E' bastata una sola collezione a Matthieu Blazy per ridefinire il mondo Chanel dimostrando che una nuova eleganza è possibile. Tra borse distrutte sold out, file dinanzi alle boutique e video virali con Margot Robbie clonata, ecco perché la Maison francese non piace più alle clienti storiche ma conquista nuove fasce di pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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