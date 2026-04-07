Il ministro della Difesa ha riferito in Commissione alla Camera riguardo alle attività delle forze statunitensi nelle basi italiane, in risposta alle accuse delle opposizioni sulla trasparenza di tali operazioni. Ha precisato che rispettare gli accordi internazionali non implica un coinvolgimento diretto in conflitti con altri paesi, tra cui l'Iran. Le dichiarazioni sono state fatte nel contesto di un dibattito sulle modalità di impiego delle strutture militari italiane da parte degli alleati.

Il ministro della Difesa riferisce alla Camera dopo le accuse delle opposizioni sull'utilizzo definito "non chiaro" delle basi Usa in Italia da parte dei militari statunitensi impegnati in Iran. L'informativa, infatti, arriva dopo il no all'utilizzo da parte degli Usa della base di Sigonella dello scorso 27 marzo. Crosetto ricorda dunque i trattati esistenti tra Roma e Washington ed evidenzia come nessun governo li abbia mai messi in discussione in oltre 75 anni “Rispettare accordi non vuol dire essere coinvolti in una guerra.Noi siamo parte della Nato, non siamo in guerra con l’Iran. Sappiamo far rispettare i trattati“. È... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crosetto, informativa su Sigonella: “Rispettare gli accordi non vuol dire entrare in guerra con l’Iran”

Crosetto e perché ha detto no agli Usa sui bombardieri a Sigonella: «Ho fatto solo rispettare gli accordi». La versione del ministro«Nulla è cambiato» ribadisce il ministro della Difesa Guido Crosetto tra Italia e Usa, dopo la rivelazione del Corriere della Sera sul no dell’Italia...

Basi Usa in Italia, Crosetto alla Camera: “Rispettare gli accordi non significa essere in guerra”Il tema dell’utilizzo delle basi militari italiane da parte degli Stati Uniti torna al centro del dibattito politico con l’intervento alla Camera dei...

Temi più discussi: Caso Sigonella, Crosetto alla Camera il 7 aprile sull'uso delle basi; Negata base di Sigonella agli Usa. Chigi: Con loro rapporti solidi. Schlein: premier in Parlamento; Sigonella, il 7 aprile informativa Crosetto; Sigonella: Ciriani, verso informativa Crosetto alla Camera 7 aprile su basi Usa.

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Crosetto alla Camera: Accordi con Usa da 75 anni mai in discussione, no isterie su SigonellaCrosetto alla Camera su Sigonella: accordi Usa mai messi in discussione in 75 anni. Scontro politico e allarme sul rischio nucleare globale. lamilano.it

Ministro #Crosetto, lei non ha risposto, ha dichiarato il default della politica. Voi addirittura avevate proposto il Nobel per la Pace a #Trump, oggi cercate disperatamente di smarcarvi. Nelle vostre dichiarazioni di impotenza politica ma quale patriottismo c’è #Ir x.com

Il "caso" Sigonella e l'uso delle basi militari in Italia, Crosetto rassicura: «Accordi con gli Usa sì ma non siamo in guerra» Il ministro ha ricordato gli oltre 75 anni di accordi con gli Stati Uniti. "Noi non siamo difesi dal coraggio ma dal rispetto delle istituzioni, della - facebook.com facebook