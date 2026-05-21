È malata di tumore al cervello | 2 mesi per avere la biopsia

A quasi due mesi dall’inizio delle procedure, un’operatrice di 59 anni residente a Montecassiano ha ricevuto il referto della biopsia effettuata presso l’ospedale di Torrette. La donna era stata diagnosticata con un tumore al cervello e ha atteso con ansia il risultato, che è stato consegnato martedì mattina. La vicenda riguarda un periodo di attesa molto lungo per ottenere i risultati degli esami diagnostici.

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Ancona, 21 maggio 2026 – Dopo quasi due mesi di attesa, martedì mattina l’operaia 59enne di Montecassiano colpita da un tumore al cervello è riuscita finalmente ad avere il referto della biopsia dall’ospedale di Torrette. Ma perché ha dovuto aspettare così tanto? Il caso ha suscitato tante reazioni e nei giorni scorsi lo staff dell’assessore Paolo Calcinaro si è mosso per fare chiarezza sulla vicenda. Dalle verifiche interne alla struttura organizzativa dipartimentale (Sod) di Anatomia patologica non sarebbero emerse criticità nei tempi di esecuzione: trattandosi di un caso particolarmente complesso per gli aspetti istologici, ha richiesto un lungo tempo di ragionamento e formulazione diagnostica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - È malata di tumore al cervello: 2 mesi per avere la biopsia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tumore inoperabile a 23 anni, poi la chemio, tre interventi: oggi sono medico la storia di Lucrezia Sullo stesso argomento Tumore al cervello, da 2 mesi attende l’esito della biopsia: ora si muove la Regione MarcheMacerata, 19 maggio 2026 – "La mail, dopo diversi solleciti informali da parte della famiglia della paziente, è stata inviata all’ospedale di... Tumore al seno: serve la biopsia liquida per 15.500 pazienti? Domande chiave Perché metà delle pazienti non riesce ad accedere ai test necessari? Come può la mutazione ESR1 influenzare la sopravvivenza delle... Mamma malata di tumore scrive a Kate Middleton e la principessa le risponde: Positività è fonte di stimolo x.com Tumore del pancreas, dal Gemelli di Roma parte la sfida italiana alla malattia più difficileRoma diventa il centro di una delle più avanzate sperimentazioni oncologiche italiane sul tumore del pancreas, una delle neoplasie con il ... iltempo.it Tumore alla prostata metastatico, una soluzione in più (molto ben tollerata) per rallentare l'avanzata della malattiaLa nuova indicazione offre maggiore flessibilità nel personalizzare le cure, con o senza chemioterapia, per soddisfare le esigenze dei pazienti ... corriere.it Qualcuno pronto a uscire con una 25enne malata terminale reddit