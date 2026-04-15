Michele Bravi | Perché se voglio diventare padre lo deve decidere un estraneo? Spiace che Papa Leone abbia detto a Trump ‘non voglio aprire un dibattito’ poteva schierarsi contro Ho scritto canzoni felici scusatemi

Michele Bravi ha commentato la decisione di un terzo di intervenire sulla sua volontà di diventare padre, affermando che non dovrebbe essere deciso da uno sconosciuto. Ha anche espresso disappunto riguardo a una dichiarazione di un rappresentante religioso rivolta a un politico, sostenendo che avrebbe potuto prendere posizione diversa. Nel frattempo, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato “Commedia Musicale”, previsto per il 17 aprile, prodotto con Carlo di Francesco.

“Questo disco contiene canzoni felici. Scusate”. Michele Bravi, con ironia spinta, mette così le mani avanti davanti al suo nuovo progetto discografico dal titolo “Commedia Musicale”, in uscita il 17 aprile, prodotto dallo stesso artista insieme a Carlo di Francesco. “Commedia Musicale Tour” terrà impegnato Bravi dalla primavera all’autunno in giro per l’Italia, a partire dalla data zero al Teatro del Parco di Mestre il prossimo 19 maggio. Sarà poi la volta di due anteprime speciali: il 22 maggio a Milano all’Auditorium Fondazione Cariplo e il 24 maggio a Roma al Teatro Olimpico. Come definiresti questo disco? È un dialogo perché ‘parla’ come si parla nella vita di tutti i giorni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Michele Bravi: “Perché se voglio diventare padre lo deve decidere un estraneo? Spiace che Papa Leone abbia detto a Trump ‘non voglio aprire un dibattito’, poteva schierarsi contro. Ho scritto canzoni felici, scusatemi” Notizie correlate Papa Leone XIV risponde a Trump: "Non ho paura, non voglio fare un dibattito con lui, cerchiamo di finire guerra in Iran"Continuo lo scontro, definito senza precedenti, tra Trump e Papa Leone, cominciato dal tycoon, che con un post sui social aveva dimostrato tutto il... Disappunto di Trump su Papa Leone: “Non voglio un Papa che critichi il Presidente americano. È un debole”Toni duri di Trump su Papa Leone XIV, definendolo “debole” e “pessimo sulla politica estera”. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Canzonissima 2026 - Michele Bravi - Il nostro concerto - Video; Canzonissima, Michele Bravi contro i magnifici 7: I cartellini rossi li prendo io, Umberto Bindi non se li merita; Michele Bravi, chi è: mia nonna con l'Alzheimer rideva per lo spettacolo, volevo riprodurre quella magia per il mondo; Michele Bravi vuole diventare papà? La sua riflessione personale nel nuovo pezzo Genitore 3. Michele Bravi tra musica, teatro e cinema, arriva Commedia MusicaleMilano, 15 apr. (askanews) - Più di un album, quasi un musical, dove canzoni, teatro, messa in scena si fondono e trovano una via unica. stream24.ilsole24ore.com Canzonissima, Michele Bravi contro i magnifici 7: I cartellini rossi li prendo io, Umberto Bindi non se li meritaLa quarta puntata di Canzonissima 2026, sabato 11 aprile, continua con nuove esibizioni, nuove storie e nuovi omaggi a grandi artisti della musica italiana, come quello di Enrico Ruggeri. In questa se ... today.it Michele Bravi. Michele Bravi · Original audio. facebook