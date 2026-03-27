Trump | Mi hanno detto che Mojtaba Khamenei è gay

Durante una dichiarazione, un rappresentante della Cia ha affermato di aver ricevuto informazioni secondo cui Mojtaba Khamenei sarebbe gay, senza specificare l'origine di questa notizia. La frase è stata pronunciata in risposta a una domanda sull'argomento e si limita a confermare che la CIA ha ricevuto quella informazione, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali.

(Adnkronos) – La Cia ha detto davvero che Mojtaba Khamenei è gay? "Lo hanno detto, non so chi lo abbia detto a loro". Donald Trump conferma di aver ricevuto informazioni dall'intelligence sull'omosessualità di Mojtaba Khamenei, nominato nuova Guida Suprema dell'Iran dopo l'uccisione del padre, l'ayatollah Ali Khamenei, nei primi attacchi portati da Stati Uniti e. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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