Negli ultimi anni, l’intervento di cataratta ha visto importanti sviluppi tecnologici, in particolare con l’introduzione del laser guidato dall’intelligenza artificiale. Questa tecnologia permette di rendere l’intervento più preciso e meno invasivo, migliorando le procedure tradizionali. La sostituzione del cristallino opacizzato rappresenta ancora il principale trattamento per questa condizione, che colpisce molte persone con l’avanzare dell’età.

La sostituzione del cristallino opacizzato, quindi l’intervento di cataratta, ha fatto passi da gigante in senso tecnologico. Ed ora addirittura l’intelligenza artificiale diventa la guida “intelligente” del femtolaser, il laser robotico per la cataratta, potenziandone la precisione micrometrica e adattando il trattamento alle caratteristiche specifiche dell’occhio di ciascun paziente, grazie a sofisticati algoritmi che elaborano migliaia di scansioni oculari e mappano le strutture anatomiche dell’occhio in tempo reale. Il chirurgo diventa quindi sempre più preciso grazie ad ALLY (Adaptive Cataract Treatment System). La tecnologia, messa in atto presso l’Irccs di Negrar, segna quindi un passa avanti importante.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cataratta, come si affronta e cosa cambia con il laser guidato dall’Intelligenza artificiale

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