Trump si dimostra più lucido degli apologeti di Netanyahu

Una telefonata rivelata da Axios mostra Donald Trump criticare duramente Benjamin Netanyahu, affermando che l’ex premier israeliano è “completamente pazzo”. Durante la conversazione, Trump esprime un giudizio netto e diretto, contraddicendo le opinioni di alcuni sostenitori di Netanyahu. La conversazione evidenzia un momento di confronto aperto tra i due, con Trump che si distingue per un tono più lucido rispetto a chi lo sostiene. La registrazione mette in discussione le versioni ufficiali sulla relazione tra i due leader.

La telefonata rivelata da Axios in cui Donald Trump rovescia la sua epic fury su Benjamin Netanyahu, dicendogli improvvisamente la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità («Sei completamente pazzo. Saresti in prigione se non fosse per me. Ti sto salvando il culo. Ora tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per questo») dimostra anzitutto due cose. La prima è che Trump, pur mentendo costantemente e spesso anche delirando in pubblico, in privato è molto più lucido di quanto sembrerebbe; la seconda è che è comunque molto più razionale di tanti apologeti di Netanyahu, e di tutti coloro che si ostinano a imbastire implausibili difese dell’indifendibile, danneggiando la loro causa e la loro credibilità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Trump Steals Oil Barrel… Finds Netanyahu Inside

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