Iran telefonata Trump-Netanyahu | sul tavolo la possibile ripresa degli attacchi
Il 23 ottobre, il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano hanno avuto una conversazione telefonica di più di trenta minuti. Secondo fonti ufficiali, durante il colloquio si è discusso di questioni riguardanti la regione e delle operazioni militari in corso. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti trattati o sulle decisioni prese, ma si è parlato anche di possibili azioni future. La conversazione si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.
Colloquio di oltre mezz’ora tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu. Fonti israeliane: “Se Washington tornerà alle ostilità con l'Iran, Israele sarà probabilmente coinvolto” Donald TrumpeBenjamin Netanyahuhanno discusso della possibilità di unanuova escalationmilitarecontrol’Irandurante una telefonata durata oltre trenta minuti. Il colloquio, riferiscono i media israeliani, si è concluso poco prima dell’inizio della riunione del gabinetto di sicurezza israeliano. Infatti dopo la telefonata con Netanyahu, Trump ha scritto su Truth: “Per l’Iran il tempo stringe. Farebbero meglio adecidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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