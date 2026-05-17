Iran telefonata Trump-Netanyahu | sul tavolo la possibile ripresa degli attacchi

Il 23 ottobre, il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano hanno avuto una conversazione telefonica di più di trenta minuti. Secondo fonti ufficiali, durante il colloquio si è discusso di questioni riguardanti la regione e delle operazioni militari in corso. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti trattati o sulle decisioni prese, ma si è parlato anche di possibili azioni future. La conversazione si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

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