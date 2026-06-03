Dopo mesi di ritardi, i primi dispositivi denominati “Trump Phone” sono stati consegnati agli acquirenti. Tuttavia, alcuni utenti hanno riscontrato problemi con il funzionamento dei telefoni, che presentano difetti non specificati. La consegna è avvenuta in un momento di alta attesa, ma le problematiche segnalate indicano che la fase di distribuzione non è ancora conclusa. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dei difetti o sui tempi di risoluzione.

Quando finalmente i primi T1 Phone, conosciuti come “ Trump phone ”, hanno iniziato ad arrivare nelle case degli acquirenti, con oltre otto mesi di ritardo rispetto alle promesse iniziali, è esploso un nuovo scandalo che ha trasformato quello che era già un progetto discutibile in un vero e proprio disastro. I dati personali di circa 30mila clienti – nomi completi, indirizzi email e numeri di telefono – sono stati sottratti dal sito di Trump Mobile e pubblicati online. A scoprire la falla di sicurezza è stato Coffeezilla, youtuber specializzato in inchieste su truffe e operazioni commerciali sospette, che nei giorni scorsi ha documentato come fosse possibile accedere ai codici identificativi unici degli acquirenti direttamente dal sito. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Trump Phone, dopo mesi di ritardi arriva un’altra tegola: gli acquirenti scoprono una brutta sorpresa (e non è finita qui)

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Trump Phone Live Q&A: First Impressions with CNET's Patrick Holland

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