Dopo la vittoria contro il Pisa, a Roma si parla di un infortunio che ha coinvolto Lorenzo Pellegrini, uscito dal campo all’intervallo. L’allenatore della squadra ha commentato l’accaduto, definendo la situazione come una “brutta tegola”. Le condizioni del centrocampista sono al centro dell’attenzione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute. La squadra si prepara a valutare i prossimi passi da seguire.

Le parole di Gasperini sull’infortunio accorso a Pellegrini In casa Roma c’è un po’ di apprensione per le condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito all’intervallo della gara col Pisa a causa di un problema fisico. Infortunio Pellegrini, l’annuncio di Gasperini – Calciomercato.it “È una brutta tegola”, ha detto senza mezzi termini Gasperini dopo la gara vinta dai suoi per 3-0 grazie alla tripletta di Malen. “Pellegrini stava giocando con continuità e molto bene – ha aggiunto il tecnico giallorosso prima di andare nello specifico dell’infortunio accusato dal trequartista – È stato sfortunato perché ha subito un allungamento alla gamba “. Gasperini è però ottimista: “ Non sembra grave, ma bisognerà valutare nei prossimi giorni se potremo recuperarlo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allarme Roma dopo la vittoria col Pisa: “Una brutta tegola”

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