Ciclismo tegola Lorenzo Finn | operato al polso dopo una brutta caduta

Durante il Tour of the Alps, l’atleta è caduto violentemente e ha riportato una frattura al polso. È stato portato in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. La caduta ha interrotto bruscamente la sua partecipazione alla corsa, eliminandolo dalla competizione. L’incidente ha anche messo fine alle sue speranze di ottenere risultati importanti in questa gara.

La sfortuna ha avuto il sopravvento sul talento di Lorenzo Finn: dopo una maxi caduta al Tour of the Alps, l’italiano è stato costretto a operarsi Ci si aspettavano grandi cose da Lorenzo Finn, che si presentava ai nastri di partenza come uno dei grandi protagonisti del Tour of the Alps. Tutte le ambizioni del corridore italiano, però, si sono infrante in poco tempo in una maxi caduta, che ha spianato la strada della vittoria al suo compagno di squadra Giulio Pellizzarri. Purtroppo non ha avuto conseguenze solo sulla singola corsa, ma anche sul medio periodo. Infatti, per diverse ore Finn ha continuato a sentire un forte dolore al polso, segno che qualcosa proprio non andava, oltre alla contusione subita.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Ciclismo, Lorenzo Finn operato a Genova dopo la caduta al Tour of the AlpsLorenzo Finn è stato operato a Genova dopo la caduta nelle fasi iniziali della terza tappa del Tour of the Alps e la frattura riportata a un polso. Lorenzo Finn operato per la frattura al polso: “Non vedo l’ora di tornare in sella”Poteva certamente essere uno dei protagonisti più attesi in una corsa vinta con pieno merito dal suo compagno di squadra Giulio Pellizzari. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Paura al TotA, maxi caduta in partenza! Frattura del polso per Finn; Tour of the Alps 2026, Lorenzo Finn si ritira: cosa è successo. Ciclismo, tegola Lorenzo Finn: operato al polso dopo una brutta cadutaLa sfortuna ha avuto il sopravvento sul talento di Lorenzo Finn: dopo una maxi caduta al Tour of the Alps, l’italiano è stato costretto a operarsi Ci si aspettavano grandi cose da Lorenzo Finn, che si ... sportface.it Ciclismo, Lorenzo Mark Finn operato al polso dopo la caduta al Tour of the AlpsLa giovanissima speranza del ciclismo azzurro si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla frattura del polso rimediata al Tour of the Alps: Ora guardiamo avanti per tornare presto in b ... sport.sky.it Lorenzo Finn è stato operato per la frattura al polso rimediata al Tour of the Alps. "L'intervento è andato bene, non vedo l'ora di tornare in sella al più presto" ha scritto il campione del mondo under 23. La speranza è di recuperare in tempo per correre il Giro d'It - facebook.com facebook Lorenzo Finn of Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies underwent wrist surgery after a Tour of the Alps 2026 crash. The 19-year-old is optimistic about returning soon as he recovers, with thanks to Clinica Villa Serena. Read more about his operation and outlook. x.com