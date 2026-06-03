Donald Trump afferma che un accordo con l’Iran sia vicino, ma nel frattempo ordina attacchi contro obiettivi strategici in Iran, tra cui l’isola di Qeshm. La reazione dei Pasdaran non si fa attendere: colpiscono obiettivi militari in Kuwait e Bahrein. La tensione tra le parti si mantiene alta, con scontri che continuano nonostante le dichiarazioni di dialogo. Nessuna conferma di negoziati ufficiali tra le due parti in questo momento.

Donald Trump, a parole, sostiene che l’accordo con l’Iran sia a un passo. Nel frattempo, però, riprendono i bombardamenti contro obiettivi strategici di Teheran. Nella notte, gli Stati Uniti hanno condotto quelli che il Centcom definisce “raid difensivi” sull’isola iraniana di Qeshm, provocando la risposta dei Pasdaran, che hanno lanciato missili balistici e droni contro installazioni americane in Kuwait e Bahrein. Come riporta il Centcom, “l’Iran ha lanciato diversi missili balistici verso i Paesi vicini della regione e tutti hanno fallito nel centrare i loro obiettivi. Due missili lanciati verso il Kuwait si sono spezzati durante il volo e tre diretti in Bahrein sono stati intercettati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Trump parla di pace con l’Iran, ma bombarda l’isola di Qeshm. E scatena la reazione dei Pasdaran che contrattaccano colpendo in Kuwait e Bahrein

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Trump sul missile che ha colpito una scuola in Iran

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