Gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco aereo su Bandar Abbas, una città portuale iraniana. In risposta, i pasdaran hanno lanciato un attacco contro una base militare americana in Kuwait. La giornata si è conclusa con scambi di colpi e azioni militari, segnando un'impennata nelle tensioni tra le due nazioni. L’accordo di pace tra Washington e Teheran, annunciato ieri, ora sembra molto meno probabile.

Se ieri l’accordo di pace tra Stati Uniti e Iran sembrava cosa fatta, oggi appare decisamente più lontano. Come racconta il Wall Street Journal, la notte appena trascorsa è stata ad alta tensione: i Pasdaran hanno esploso colpi di avvertimento contro quattro navi mercantili che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, scatenando la reazione degli Stati Uniti, che hanno risposto bombardando un’installazione militare iraniana nei pressi della città portuale di Bandar Abbas. Un attacco nel sud del Paese che, secondo i funzionari dell’amministrazione di Donald Trump, sarebbe stato “difensivo e limitato” e non farebbe parte di un’escalation destinata a far fallire il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’accordo di pace tra Usa e Iran si allontana: Trump bombarda Bandar Abbas e i pasdaran rispondono attaccando una base americana in Kuwait

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cosa prevede laccordo in 10 punti tra Iran e Stati Uniti: Trump esulta, ma è in difficoltà

Notizie e thread social correlati

L’accordo di pace tra Usa e Iran si allontana: Trump fa bombardare alcune postazioni militari a Bandar Abbas e i pasdaran rispondono attaccando una base americana in KuwaitGli Stati Uniti hanno effettuato raid su alcune postazioni militari a Bandar Abbas, mentre le forze iraniane hanno risposto attaccando una base...

Iran, Usa colpiscono il sito militare di Bandar Abbas. I Pasdaran attaccano una base aerea americana – La direttaGli Stati Uniti hanno attaccato un sito militare a Bandar Abbas in Iran, abbattendo quattro droni.

Temi più discussi: Gli USA attaccano navi e iraniani. Trump: Un accordo grandioso o niente; Medio Oriente, Netanyahu alle strette rilancia l'offensiva in Libano - LIVEBLOG; Non si fanno bilanci sulla fine della guerra... se non è finita; Israele va all’escalation in Libano, gli Usa attaccano obiettivi iraniani.

Il IRGC dell'Iran afferma di aver colpito una base aerea americana dopo un attacco vicino a Bandar Abbas reddit

L'accordo c'è, non c'è, ma c'era nel 2015 siglato da Obama EU e ONU. Lo Stretto di #Hormuz era aperto navigabile e gratuito. Una guerra disastrosa,voluta da #Netanyahu che ancora si oppone alla trattativa. E l'Europa? Farfuglia,pattuglierà stretto ma quando x.com

Iran, USA colpiscono il sito militare di Bandar Abbas. I Pasdaran attaccano una base aerea americana – La direttaLa guerra in Iran sembra di nuovo lontana da una svolta. Dopo la smentita della Casa Bianca, che ha negato i contenuti della bozza di accordo trapelati ieri dai media orientali, l‘esercito Usa ha ... msn.com

Cina-Pakistan, piano di pace in 5 punti per tregua Iran | Cosa prevede: sicurezza a Hormuz, accordo ONU e…Il piano di pace in 5 punti presentato da Cina e Pakistan per la fine della guerra in Iran: alla mediazione all'accordo con l'ONU su Hormuz. Gli scenari L’ASSE CON LA CINA E IL PAKISTAN COME ... ilsussidiario.net