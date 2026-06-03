Trump offre le sue atomiche all’Europa e tenta il divide et impera contro le proposte di Macron

Trump ha proposto all’Europa di mettere a disposizione le armi nucleari statunitensi, offrendo un accordo di difesa condivisa. Contestualmente, ha criticato le proposte di Macron, suggerendo che l’Europa dovrebbe sviluppare una propria capacità nucleare. La discussione si inserisce nel dibattito sulla sicurezza europea e sulla presenza di armi nucleari straniere nel continente. Nessun altro dettaglio riguardante accordi o reazioni ufficiali è stato comunicato.

Un vero e proprio “divide et impera” nucleare: dopo che la Francia di Emmanuel Macron ha alzato la posta sulla possibilità di offrire all’Europa una capacità di deterrenza atomica fondata sull’arsenale di Parigi e nove Paesi, da ultima la Norvegia, hanno annunciato il loro interessamento per questa prospettiva, gli Usa spingono per potenziare la loro presenza in termini di armi di distruzione di massa nel Vecchio Continente. Una presa di posizione coerente con la nuova, aggressiva National Security Strategy di Donald Trump, la cui amministrazione è la più interventista del post-Guerra Fredda, che fa della supremazia nucleare americana un perno della difesa della leadership statunitense nei teatri di riferimento. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Trump richiama la Nato. Europa al bivio su Hormuz

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