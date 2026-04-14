Donald Trump contro Papa Leone tutte le sparate dal presidente dalla Groenlandia alla moglie di Macron

Il presidente ha rivolto recenti dichiarazioni contro Papa Leone XIV, aggiungendosi a un lungo elenco di commenti critici nei confronti di vari Stati e personalità. Le sue affermazioni, che spaziano dalla Groenlandia alla moglie del presidente francese, sono state oggetto di attenzione mediatica. In passato, Trump si è espresso con toni duri anche su altri temi e figure pubbliche, creando un quadro di continue esternazioni contro diverse istituzioni e individui.

Gli attacchi di Donald Trump a Papa Leone XIV sono solo gli ultimi di una lunga serie di dichiarazioni polemiche che il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato dall’inizio del suo mandato su leader stranieri e più in generale sulla politica estera. Quasi nessuno di questi insulti e di queste minacce è però stato seguito da azioni reali. Gli attacchi di Trump a Papa Leone XIV Nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha duramente attaccato Papa Leone XIV, che ha invocato, come spesso fanno i pontefici, la pace in Medio Oriente. Trump ha accusato il Papa di essere “debole con i criminali” e di volere che l’Iran abbia una bomba atomica, per poi condividere sul proprio profilo Truth Social un’immagine generata con l’IA che lo dipingeva come Gesù intento a curare un malato.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donald Trump contro Papa Leone, tutte le sparate dal presidente dalla Groenlandia alla moglie di Macron Monsignor Fabio Dal Cin contro Donald Trump: «Irrispettose dichiarazioni verso Papa Leone XIV»LORETO – Fermo e deciso il messaggio di condanna dell’arcivescovo di Loreto, monsignor Fabio Dal Cin, nei confronti delle «recenti e irrispettose... Donald Trump, attacco senza precedenti contro Papa LeoneLo scontro tra Casa Bianca e Vaticano si fa sempre più acceso, trasformandosi in uno dei fronti più delicati del panorama internazionale.