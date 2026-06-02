Nuove atomiche in Europa | il piano Usa e i Paesi pronti a ospitare le testate

Gli Stati Uniti stanno considerando un piano per allargare il loro programma di condivisione nucleare ai paesi dell’Europa orientale. La Nato potrebbe avviare una discussione su questa possibilità, che rappresenta una delle più delicate dall’inizio degli anni Novanta. La decisione potrebbe coinvolgere la disponibilità di alcuni paesi a ospitare testate atomiche, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

La Nato potrebbe presto aprire una delle discussioni più delicate dalla fine della Guerra Fredda: l’estensione del proprio programma di condivisione nucleare ai Paesi dell’Europa orientale. Secondo quanto rivelato dal Financial Times e confermato da diverse fonti diplomatiche e militari, gli Stati Uniti avrebbero avviato colloqui informali per valutare la possibilità di coinvolgere nuovi alleati nel sistema che oggi consente a sei Paesi europei di ospitare armamenti nucleari statunitensi sotto controllo americano. Tra i candidati figurano soprattutto la Polonia e alcuni Stati baltici, da anni in prima linea nel chiedere un rafforzamento della deterrenza contro la Russia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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