Donald Trump ha detto che l'Iran ha accettato di non avere l’arma nucleare. Parlando con i giornalisti prima di partire per Memphis il presidente ha inoltre precisato che è stato trovato l’accordo con Teheran su 15 punti, tra i quali appunto l’arma atomica. 'In Iran parliamo con figura di vertice, non con la guida suprema' Donald Trump ha anche detto che "Gli Stati Uniti stanno parlando con la «persona più importante» in Iran, ma non è la Guida suprema". I prezzi del petrolio crolleranno con l'accordo con l'Iran "I prezzi del petrolio crolleranno quando sarà raggiunto un accordo con l’Iran", ha sempre detto Donald Trump. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: accordo con Teheran su 15 punti, l'Iran ha accettato di non avere l'atomica

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