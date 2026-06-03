Un esperto di mutui, che ha guidato l’agenzia federale responsabile dei mutui immobiliari, è stato nominato a capo dell’intelligence degli Stati Uniti. La persona in questione non possiede qualifiche specifiche nel settore dei servizi, né esperienze nel campo dello spionaggio o della sicurezza nazionale. La nomina ha suscitato critiche per la mancanza di competenze pertinenti rispetto al nuovo ruolo.

Finora ha diretto l’agenzia federale che supervisiona i mutui immobiliari. Non ha alcuna esperienza nel settore dei servizi, né tanto meno in quello dello spionaggio o della sicurezza nazionale. Eppure Bill Pulte è stato nominato da Donald Trump capo dell’intera intelligence Usa, dopo l’addio di Tulsi Gabbard, costretta a fare un passo indietro dopo che nei mesi scorsi aveva smentito Trump sul programma nucleare dell’Iran. Anche se la motivazione ufficiale che la porterà a lasciare la guida della National Intelligence è una grave malattia del marito. La scelta di Pulte è l’ennesima decisione anti-sistema di Trump, da anni orientato su scelte provocatorie per suscitare choc e oltraggio da parte delle elite di Washington odiate dalla sua base elettorale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump nomina Bill Pulte, esperto di mutui, a capo dell’intelligence Usa. Non ha nessuna qualifica per il ruolo

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Real Estate to Intelligence: Trump's Bold Move

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Trump nomina il fedelissimo Bill Pulte direttore ad interim dell’Intelligence USA x.com

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