Trump | Netanyahu è pazzo ma lavoriamo bene insieme L’Iran ha accettato di rinunciare all’arma nucleare

Il presidente ha dichiarato che il primo ministro israeliano è “pazzo”, ma che comunque collaborano efficacemente. Ha affermato che l’Iran ha accettato di rinunciare all’arma nucleare. La dichiarazione sul carattere del leader israeliano è stata confermata da una fonte di Axios. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità di collaborazione o sui termini dell’accordo con l’Iran.

Parla di guerra, di Iran, di Netanyahu che conferma di avere dichiarato essere “pazzo” – come rivelato da Axios – ma allo stesso tempo aggiunge di lavorare molto bene con lui. Spera di incontrare Khamenei e addirittura annuncia che l’ Iran ha rinunciato all’arma nucleare. Quarantotto minuti di intervista con Miranda Devine, in esclusiva per il podcast Pod Force One della giornalista del New York Post. Il tema della guerra in Medioriente è centrale. Il capo della Casa Bianca, spiegando che sono in corso i negoziati per trovare un’intesa (“e se non la troveremo bene lo stesso, agiremo in un’altro modo”) dichiara che l’ Iran ha accettato di non avere un’arma nucleare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Trump, Netanyahu to meet to discuss Iran peace talks

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