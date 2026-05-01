Trump attacca di nuovo l’Italia | Per loro va bene se l’Iran ha un’arma nucleare

Nuove dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti hanno riacceso le tensioni tra Washington e l’Europa. In particolare, ha rivolto accuse all’Italia e alla Spagna, sostenendo che per i loro governi sarebbe accettabile che l’Iran possedesse un’arma nucleare. Le dichiarazioni sono state riferite da fonti ufficiali e hanno provocato reazioni da parte delle autorità europee coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

Le nuove dichiarazioni di Donald Trump riaccendono lo scontro tra Stati Uniti ed Europa, con accuse dirette rivolte a Italia e Spagna. Il presidente americano ha criticato duramente la posizione dei due Paesi sul conflitto con l’Iran, sostenendo che la mancata adesione alla linea di Washington equivalga, di fatto, a tollerare il rischio di un’arma nucleare nelle mani di Teheran. Parole forti, che si inseriscono in un clima già teso sul piano internazionale e che segnano un ulteriore irrigidimento dei rapporti tra le due sponde dell’Atlantico. La presa di posizione arriva mentre il dibattito globale sulla sicurezza e sugli equilibri geopolitici resta particolarmente delicato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump attacca di nuovo l’Italia: “Per loro va bene se l’Iran ha un’arma nucleare” Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran Notizie correlate Leggi anche: Trump, nuovo attacco a Italia e Spagna: “Per loro va bene se l’Iran ha un’arma nucleare” Leggi anche: Iran, Trump: "Stiamo facendo molto bene, non avranno mai arma nucleare" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Medio Oriente, Trump rilancia i colloqui venerdì, l'Iran sequestra due cargo a Hormuz - LIVEBLOG; Guerra in Iran, la diretta | Il presidente Usa ribattezza Hormuz su Truth Stretto di Trump. Teheran attacca: Errore terribile; Iran: Trump, 'senza l'accordo siamo pronti all'attacco'; L’accusa di Trump: Aggressore ispirato dai No Kings. E si scaglia contro una giornalista. Trump attacca di nuovo Papa Leone: Qualcuno gli dica che l’Iran ha ucciso 42mila innocentiMilano, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Ci sono alcuni provvedimenti importanti in questo momento all'esame del Parlamento. Noi ci siamo trovati al centro di una tempesta perfetta: oltre ai cambiamenti ... ilfattoquotidiano.it Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapportoLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump attacca di nuovo Meloni: È stata negativa, con chi rifiuta aiuto cambia rapporto ... tg24.sky.it Libera da Trump attacca Israele sulla Flotilla e risponde su (quasi) tutto. I suoi: "È pronta a metterci la faccia, come sempre” - facebook.com facebook Trump attacca gli alleati, primo di tutti Merz, ma per Hormuz lavora a una coalizione. Di @paolapeduzzi x.com