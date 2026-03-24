Iran Trump | Hanno accettato di rinunciare all’arma nucleare Pronti ai negoziati Il Pentagono vuole schierare altri tremila soldati – La diretta

Nel 25esimo giorno della guerra del Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, il presidente del parlamento iraniano ha confermato che Teheran avrebbe accettato di rinunciare all’arma nucleare e si sarebbe reso disponibile a negoziati. Nel frattempo, il Pentagono ha comunicato l’intenzione di schierare altri tremila soldati. Un rappresentante iraniano ha parlato con l’ex presidente degli Stati Uniti, riferendosi a un colloquio con il suo incaricato.

Nel 25esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran è emerso che il negoziatore che ha parlato con Donald Trump a nome di Teheran è Mohammad Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano. Secondo alcune indiscrezioni riportate dai media Ghalibaf avrebbe incontrato Kushner e Witkoff a Islamabad in Pakistan. E sarebbe in programma un altro incontro questa settimana alla presenza di JD Vance. Intanto la guerra continua. Israele torna a colpire il Libano mentre l’Iran lancia missili contro Tel Aviv. Colpito un gasdotto iraniano, missili anche su Bahrein e Kuwait. Foto copertina: EPA Nathan Howard Pool Trump accoglie il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman alla Casa Bianca, il 18 novembre 2025 L'articolo Iran, Trump: «Hanno accettato di rinunciare all’arma nucleare. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Il Pentagono allerta 1.500 soldati da schierare in MinnesotaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Alta tensione Usa-Iran, Trump avverte: «Se uccidono manifestanti, pronti a intervenire». La minaccia di Teheran: «Stia attento ai suoi soldati»Si alza la tensione diplomatica tra Stati Uniti e Iran sulle proteste in corso nel Paese mediorientale. Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante Tutti gli aggiornamenti su Iran Trump Hanno accettato di... Temi più discussi: La crisi in Medio Oriente - La giornata del 23 marzo - LIVEBLOG; Trump: Attacchi rinviati dopo colloqui molto buoni, cinque giorni di stop. Ma l'Iran smentisce; La guerra in Iran, tutti gli aggiornamenti in diretta del 23 marzo 2026; Iran, Trump: Accordo su 15 punti, Teheran ha accettato di no avere armi nucleari - Geagency. Svolta di Trump sull’Iran: «Siamo vicini all’accordo». Teheran nega: fake newsLA GIORNATA Al mattino Donald Trump annuncia la svolta: «Siamo vicini a un accordo con l’Iran su 15 punti, hanno accettato di non avere il nucleare. Lo Stretto di ... ilmessaggero.it Trump: «In corso cambio di regime, l'Iran ha accettato di non avere l'atomica». Media israeliani: gli Usa trattano con il capo del Parlamento GhalibafI Pasdaran hanno minacciato una dura rappresaglia militare nel caso in cui verranno colpite le sue infrastrutture energetiche, nel mirino anche gli impianti di desalinizzazione dell’acqua nei paesi de ... editorialedomani.it La Stampa. . Un ultimatum senza precedenti. Donald Trump minaccia l’Iran: riaprire lo Stretto di Hormuz o affrontare attacchi diretti alle infrastrutture energetiche. Ma mentre Washington alza i toni, cerca anche una via d’uscita. Israele accelera. Teheran resiste - facebook.com facebook Iran: parziale ammissione di trattative da parte di Theran, che chiede l'annullamento delle sanzioni x.com