Droni sull’aeroporto in Kuwait stop ai voli | Un morto e diversi feriti Raid incrociati nel Golfo la minaccia dell’Iran a Trump | Sarà diluvio di missili – La diretta

Droni hanno colpito l’aeroporto in Kuwait, causando la sospensione dei voli e un morto, oltre a diversi feriti. Nel Golfo si sono verificati attacchi incrociati tra forze statunitensi e iraniane, con quest’ultime che hanno minacciato un attacco missilistico. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a mantenere aperto il fronte diplomatico, mentre gli scontri nel golfo proseguono con modalità difensive da entrambe le parti.

Resta sempre più faticosamente aperto il tavolo diplomatico tra Usa e Iran, nonostante gli attacchi incrociati «difensivi» tra Usa e Iran nel Golfo fino a quest’ultima notte. Secondo Abc, Donald Trump pretende che Teheran fissi nero su bianco precise concessioni sul nucleare all’interno dell’intesa ancora in fase di trattativa. Intanto le forze americane hanno lanciato un missile contro una nave battente bandiera del Botswana che cercava di raggiungere un porto iraniano violando il blocco imposto da Washington. A renderlo noto è lo stesso Us Central Command. Nelle ultime ore un’ondata improvvisa di raid iraniani ha colpito in Baherein e Kuwait. 🔗 Leggi su Open.online

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Iran Drones Target Kuwait Airport Again, Radar System Damaged

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