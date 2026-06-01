Iran la guerra in diretta | missili e droni contro base in Kuwait Trump | Accordo dice che Teheran non avrà armi nucleari

Le autorità kuwaitiane riferiscono di un attacco con missili e droni contro una base militare. Nessuna comunicazione ufficiale sulla natura dell’attacco o sul numero di vittime. L’Iran non ha ancora commentato l’assalto. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha ribadito che un accordo internazionale impedisce a Teheran di acquisire armi nucleari. La situazione resta tesa e in evoluzione, con aggiornamenti in tempo reale sulla crisi.

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Iran Unleashes Drone-Missile Tsunami On US Army Base In Bahrain; Air Defences Freeze, Manama On Fire

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Guerra in Iran, le news di oggi in diretta - la Repubblica x.com

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