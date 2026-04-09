La guerra in Iran continua a far notizia, con il governo israeliano che propone di avviare negoziati con il Libano, mentre il movimento Hezbollah ha ribadito di non voler negoziare con Israele. Nonostante il cessate il fuoco sia formalmente in vigore, le tensioni sul territorio persistono e la stabilità appare fragile. Nel frattempo, il primo ministro italiano ha avuto un colloquio con il suo omologo pakistano, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

Il cessate il fuoco regge formalmente, ma sul terreno mostra tutte le sue crepe. Lo Stretto di Hormuz è di nuovo paralizzato, i bombardamenti in Libano riaccendono il fronte e Washington sceglie di non arretrare, anzi rilancia: presenza militare fino a un accordo definitivo e minacce di escalation in caso di violazioni. Nel frattempo, la crisi si allarga e cambia natura: da scontro tra Stati Uniti e Iran a conflitto regionale che coinvolge Israele, Libano e l’intero equilibrio del Medio Oriente. L’esercito israeliano ha avvertito i residenti del sud di Beirut di evacuare immediatamente in vista di nuovi attacchi, mentre Netanyahu ha ordinato di aprire negoziati diretti con il Libano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, Netanyahu: “Aprire negoziati con il Libano”. Hezbollah respinge negoziati con Israele. Meloni sente premier Pakistan

Leggi anche: Guerra in Iran, la crisi si allarga. Idf: “Evacuare sud di Beirut”. Netanyahu: “Aprire negoziati con il Libano”

Trump pressa Israele sugli attacchi in Libano. Netanyahu: "Presto negoziati diretti con Beirut"Israele fa un passo di lato : di fronte agli appelli arrivati da più parti, Donald Trump in primis, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato...

Guerra all'Iran: Israele vs Hezbollah #israele #libano #iran #hezbollah

Temi più discussi: Blog | Perché Trump e Netanyahu hanno perso la guerra in Iran: è la fine del mondo unipolare; Netanyahu: Israele sostiene il cessate il fuoco con l'Iran. Libano è escluso; Netanyahu, 'pronti a riprendere la guerra in Iran in qualsiasi momento'; Trump: Iran chiede cessate il fuoco, Teheran nega.

Guerra, Libano. Netanyahu ho ordinato di aprire negoziati. Mattarella: Libano sotto bombardamento devastante. Trump: ottimista su accordo con IranGuerra. Lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione. La stretta è stata decisa dopo i raid israeliani sul Libano contro ... leggo.it

Guerra, ancora attacchi di Israele al Libano. Netanyahu: Negoziati al più prestoLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra, continuano gli attacchi israeliani contro il Libano. A rischio la tregua in Iran ... tg24.sky.it

Se la guerra bussa alle porte dell'Europa, l'Unione deve farsi trovare pronta. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato della necessità di una difesa comunitaria dopo i colloqui a Praga con il capo di Stato ceco Petr Pavel. "Abbiamo parlato co - facebook.com facebook

La guerra in #Libano non è finita. I bombardamenti continuano. Intere famiglie costrette a fuggire. Ci sono oltre un milione di sfollati. Non restare a guardare sostieniunhcr.it/Aiuta-Famiglie… x.com