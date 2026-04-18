Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a occupare le prime pagine, con il presidente americano che avverte Teheran: senza un accordo, il blocco navale rimarrà in vigore. Nel frattempo, lo stop ai raid israeliani in Libano ha provocato reazioni e sorpresa tra i leader israeliani. Dopo una tregua in Libano, l’Iran ha annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz, precisando però che potrebbe richiuderlo se gli Stati Uniti non revocano il blocco ai porti iraniani.

Spiragli di pace tra Usa e Iran. Teheran annuncia la riapertura di Hormuz dopo la tregua in Libano, avvertendo però che richiuderà lo Stretto se gli Usa non toglieranno il blocco ai porti iraniani. Trump però ribatte che la stretta rimarrà finché non sarà raggiunto un accordo con Teheran. "Ci siamo molto vicini", assicura il tycoon affermando che il regime ha accettato di sospendere il programma nucleare e ribadendo che l'uranio arricchito sarà portato negli Usa. Netanyahu e i suoi consiglieri sono rimasti "scioccati" dal post in cui Trump afferma che Washington ha proibito a Israele di bombardare il Libano: lo riportano media americani, secondo i quali Tel Aviv ha chiesto alla Casa Bianca chiarimenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump avverte l'Iran: "Senza accordo il blocco navale resta". Scintille Usa-Israele: "Netanyahu scioccato per lo stop ai raid in Libano”

L’ultimatum di Trump all’Iran: “Accordo o distruggiamo l’intero paese in una notte”

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