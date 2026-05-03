Iran-Usa ultimatum dei Pasdaran | ‘Trump scelga tra guerra impossibile e cattivo accordo’

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, con i Pasdaran che lanciano un ultimatum al presidente americano. L’Iran afferma che lo spazio decisionale degli Stati Uniti si sta riducendo e propone una scelta tra un accordo indesiderato e un conflitto che ritiene impossibile. La situazione si sviluppa in un clima di minacce e tentativi di dialogo, mentre le parti mantengono una posizione ferma e in equilibrio instabile.