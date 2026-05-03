Iran-Usa ultimatum dei Pasdaran | ‘Trump scelga tra guerra impossibile e cattivo accordo’
Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, con i Pasdaran che lanciano un ultimatum al presidente americano. L’Iran afferma che lo spazio decisionale degli Stati Uniti si sta riducendo e propone una scelta tra un accordo indesiderato e un conflitto che ritiene impossibile. La situazione si sviluppa in un clima di minacce e tentativi di dialogo, mentre le parti mantengono una posizione ferma e in equilibrio instabile.
Tra minacce e diplomazia, lo scontro si gioca su un equilibrio sempre più instabile. L'Iran alza la pressione: “Spazio decisionale degli Stati Uniti sempre più ristretto” Le tensioni traIrane Stati Unititornano a salire con dichiarazioni che restringono ulteriormente gli spazi di dialogo e alimentano lo scontro sul piano politico e militare. LeGuardie Rivoluzionarie iraniane, attraverso la propria intelligence, hanno lanciato un messaggio diretto al presidente americanoDonald Trump: Washington si troverebbe davanti a unascelta obbligata tra un’operazione militare definita “impossibile” e un “cattivo accordo” con la Repubblica islamica....🔗 Leggi su Ildifforme.it
Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Trump affronta l’ultimatum del Congresso: il bivio del 1° maggio per proseguire la guerra in Iran; Il regime iraniano ha detto che manterrà il controllo sullo stretto di Hormuz; Trump, la previsione: Il petrolio dell’Iran esplode tra 3 giorni. Teheran corre da Putin; Iran: il Pentagono ordina ritiro di 5mila soldati dalla Germania.
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