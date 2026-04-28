Durante un intervento televisivo, la storica Foa ha commentato alcune affermazioni di un esponente politico, sottolineando che la bandiera delle Brigate ebraiche non rappresenta Israele. Ha anche criticato l’idea di mostrare il premier israeliano durante le celebrazioni del 25 aprile, definendo tali azioni sbagliate. In un altro passaggio, ha affermato che chi sostiene che gli ebrei non possano festeggiare questa giornata è un cretino.

“Quando trovo qualcuno che dice che gli ebrei non possono festeggiare il 25 aprile quello è un cretino “. Lo dice il senatore Matteo Renzi, ospite di Lilli Gruber, a Otto e mezzo, commentando ciò che è accaduto a Milano al corteo della Festa della Liberazione. Per il leader di Italia viva “la faccia di Netanyahu non è la bandiera di Israele, la Stella di David è stato il simbolo delle leggi razziali in questo Paese”. Ma la storica Anna Foa, in collegamento, precisa che “un conto è chiedere – perché ne hanno diritto – che la Brigata ebraica faccia parte del corteo del 25 aprile. Un altro conto è accettare, in questo momento, dentro la sfilata, la foto di Netanyahu, quella di Trump e le bandiere israeliane, che non sono quelle della Brigata ebraica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La lezione della storica Foa a Renzi: “La bandiera delle Brigata ebraica non è quella di Israele, sbagliato mostrare Netanyahu il 25 aprile”. Su La7

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