Durante una telefonata tra Donald Trump e il premier israeliano, l'ex presidente ha affermato che senza il suo intervento, il leader israeliano sarebbe in carcere. La conversazione, definita come “di fuoco”, ha avuto luogo tra Washington e Gerusalemme e ha avuto come tema principale i negoziati tra le due parti. Trump ha sostenuto di aver svolto un ruolo cruciale nel salvare le trattative, senza fornire ulteriori dettagli.

Una telefonata di fuoco, sulla linea Washington – Gerusalemme, in cui Donald Trump non le ha mandate a dire all'alleato israeliano. «Sei un fottuto pazzo» è il senso del messaggio riferito dal presidente americano al primo ministro Benjamin Netanyahu, almeno stando alle fonti citate dal sito Axios. Un’irritazione esternata di fronte alle operazioni che l’Idf sta conducendo in Libano, compromettendo il percorso accidentato dei colloqui tra Stati Uniti e Iran: Teheran ha infatti minacciato di abbandonare il tavolo delle trattative se Israele dovesse continuare con gli attacchi verso il gruppo terroristico Hezbollah, protetto del regime sciita.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Trump a Netanyahu: "Senza di me saresti in galera". Così ha salvato i negoziati

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Trump And Netanyahu Face Tense Rift Over Iran Proposal

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La telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu: “Tutti odiano Israele per colpa tua, senza di me saresti in galera”Una telefonata tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano ha portato a dure accuse reciproche.

Temi più discussi: Raid su Libano, Trump striglia Netanyahu: Sei un folle, saresti in carcere senza il mio sostegno; Notte di scontri nel Golfo: Usa contro Qeshm, Iran attacca Kuwait e Bahrein; Sei un pazzo: Trump furioso con Netanyahu dopo l’escalation in Libano; La telefonata di fuoco di Trump a Netanyahu: Sei completamente fuori di testa. Ti sto salvando il c**o, tutti odiano Israele per colpa tua.

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