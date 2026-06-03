Una telefonata tra l’ex presidente degli Stati Uniti e il primo ministro israeliano ha portato a dure accuse reciproche. Durante il colloquio, l’ex presidente ha affermato che senza il suo sostegno, il premier israeliano sarebbe in carcere, e ha detto che tutti odiano Israele a causa del suo governo. La conversazione rivela tensioni tra le due parti, in un momento di crisi nella regione che ha messo a dura prova l’alleanza tra Washington e Tel Aviv.

La crisi in Medio Oriente ha logorato l’alleanza tra Washington e Tel Aviv.?Secondo il sito statunitense Axios, che cita due funzionari statunitensi e una terza fonte?a conoscenza della conversazione, Donald Trump avrebbe avuto un duro scontro telefonico con Benjamin Netanyahu a causa dell’escalation israeliana in Libano che sta mettendo a repentaglio la tregua con l’Iran. Teheran, infatti, ha minacciato di abbandonare i negoziati con gli Stati Uniti a causa delle azioni di Israele in Libano. “Che cazzo stai facendo?” avrebbe urlato Trump a Netanyahu. “Se non fosse per me saresti in galera, ti sto salvando il culo. Tutti ti odiano ora e odiano Israele per questo”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - La telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu: “Tutti odiano Israele per colpa tua, senza di me saresti in galera”

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Trump, telefonata di fuoco con Netanyahu: «Che c... fai Ora tutti odiano Israele»

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Trump: “Bibi, sei un pazzo”. Libano, sfuriata contro Netanyahu. “Tutti odiano Israele per colpa tua”Secondo quanto riporta Axios, lunedì scorso si sarebbe svolta una conversazione tra l’ex presidente e il primo ministro israeliano.

Temi più discussi: La telefonata di fuoco di Trump a Netanyahu: Sei completamente fuori di testa. Ti sto salvando il c**o, tutti odiano Israele per colpa tua; Trump, telefonata di fuoco con Netanyahu: Che c... fai? Ora tutti odiano Israele, senza di me saresti in galera. Il retroscena di Axios; Libano, civili in fuga. Trump dopo telefonata con Netanyahu: I colloqui con Iran vanno avanti; Libano, Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Poi striglia Netanyahu: Sei un pazzo.

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