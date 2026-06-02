Durante una telefonata, Trump avrebbe detto a Netanyahu: «Che c... fai? Ora tutti odiano Israele, senza di me saresti in galera». La conversazione è stata caratterizzata da toni accesi e avrebbe segnato un nuovo momento di tensione tra i due.

Una dura telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe segnato un nuovo momento di tensione nei rapporti tra i due leader. A riferirlo è Axios, che cita due funzionari statunitensi e una terza fonte informata direttamente sulla conversazione avvenuta lunedì. Secondo quanto riportato dalla testata americana, Trump avrebbe reagito con estrema irritazione all'escalation militare israeliana in Libano, arrivando a insultare Netanyahu e a bloccare un presunto piano israeliano per colpire Beirut. La telefonata sarebbe avvenuta in un contesto particolarmente delicato.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Trump, telefonata di fuoco con Netanyahu: «Che c... fai? Ora tutti odiano Israele, senza di me saresti in galera»

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Trump ferma Netanyahu: «Concordato il cessate il fuoco in Libano. Colloqui con l'Iran procedono»

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Temi più discussi: La furia di Trump su Netanyahu: Sei un pazzo, che c***o fai? Adesso tutti odiano Israele, se non fosse per me saresti in galera; Trump, telefonata di fuoco con Netanyahu: Che c... fai? Ora tutti odiano Israele, senza di me saresti in galera; Trump chiama Hezbollah e striglia Netanyahu: Cosa fai, devi fermarti; ***Trump: concordato cessate il fuoco in Libano, Israele non inviera' truppe.

Trump a Netanyahu in una telefonata su Israele che colpisce il Libano: Sei un dannato pazzo reddit

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: Ho avuto una telefonata molto produttiva con il Primo Ministro israeliano Bibi Netanyahu, e non ci saranno truppe dirette a Beirut, e tutte le truppe che erano in viaggio sono già state fatte ritornare indietro. Allo s x.com

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