Il Plaza Hotel si prepara a un evento esclusivo con circa 500 invitati. La lista degli ospiti è mantenuta segreta e il dress code prevede maschere e abiti in bianco e nero. L’atmosfera è di attesa da settimane, con particolare attenzione ai dettagli dell’organizzazione. L’evento si svolgerà in un ambiente di grande eleganza, senza ulteriori informazioni sui partecipanti o sul programma previsto.

Il Plaza Hotel è in fibrillazione da settimane. Cinquecento invitati, lista segreta, dress code rigoroso: maschere e abiti in bianco e nero. Chi c’è e chi non c’è vale più di qualsiasi premio letterario. È il 28 novembre 1966, e l’uomo che ha deciso tutto questo parla con un accento del Sud che non ha mai perso, porta cappelli improbabili, e si chiama Truman Capote. Era arrivato alla scrittura come si arriva a un rifugio. Nato a New Orleans nel 1924, infanzia nell’Alabama rurale, madre che sparisce, padre che non c’è, parenti che lo parcheggiano come un bagaglio scomodo. Mentre gli altri bambini giocavano fuori, lui restava dentro a leggere e a scrivere. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Truman Capote, il bambino che sapeva tutto

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