Roma, 27 aprile 2026 – Il caso Minetti è al centro dell’attenzione pubblica dopo che il Quirinale ha richiesto chiarimenti ufficiali. Nicole Minetti, ex consigliera regionale, si trova coinvolta in una vicenda legata alla sua vita privata e alle recenti notizie sul bambino adottato in Uruguay. Il suo compagno, Giuseppe Cipriani, è stato citato nelle indagini, mentre il governo si è trovato a gestire l’imbarazzo causato dalla situazione.

Roma, 27 aprile 2026 – Il "caso Minetti" è ormai esploso. Brevemente: il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministro Nordio su "supposte falsità " nell'istruttoria che ha poi portato alla firma del presidente Mattarella al provvedimento di grazia, cancellando le condanne a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato (per i processi Rimborsopoli e Ruby ter) che Minetti avrebbe dovuto scontare ai servizi sociali. Un’inchiesta del " Fatto Quotidiano " ha avanzato dubbi sulla regolarità dell'adozione di un minore con gravi problemi di salute da parte di Minetti e del suo compagno Giuseppe Cipriani. Aspetto, quest'ultimo, che sarebbe stato determinante nel via libera alla grazia.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nicole Minetti, il compagno Giuseppe Cipriani, il bambino adottato in Uruguay, la grazia e l'imbarazzo del governo: tutto quello che c'è da sapere

Notizie correlate

Grazia a Nicole Minetti, quali sono i 4 sospetti sul racconto dell'adozione del bambino in UruguayCi sono alcuni elementi poco chiari nella vicenda dell’adozione del bambino in Uruguay da parte di Nicole Minetti, alla base della grazia concessa...

Leggi anche: Chi è Giuseppe Cipriani Jr, l’imprenditore 60enne compagno di Nicole Minetti dal 2012 e “socio in affari” con Epstein

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Giuseppe Cipriani jr., il compagno di Nicole Minetti graziata da Mattarella, era socio di Jeffrey Epstein; Nicole Minetti, i dubbi sulla grazia: dalla salute del figlio (conteso ai genitori naturali in Uruguay) alla storia con Cipriani; Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti; Dalla tv alla grazia, la vita sotto i riflettori di Nicole Minetti.

Grazia a Minetti, i sospetti legami tra il suo compagno ed Epstein. Rischiamo un caso diplomatico con l’UruguayL'imprenditore, ex socio del finanziere pedofilo, è il figlio del proprietario dello storico Harry’s Bar di Venezia ... affaritaliani.it

Nicole Minetti e il figlio malato: la storia della grazia per la malattia del piccolo, cosa è successoNicole Minetti è al centro dell'attenzione pubblica per via della grazia ricevuta da Mattarella: ma chi è e cosa c'entra il figlio malato? donnapop.it

Dopo i dubbi sui requisiti per l’ottenimento della grazia sollevati dal Colle, si riapre l’indagine su Nicole Minetti e i “motivi umanitari” alla base del provvedimento di clemenza. Sia il ministero della Giustizia sia la Procura generale della Corte d’appello di Milan facebook

#ottoemezzo Il commento di Lucio Caracciolo sulla grazia a Nicole Minetti e sulle polemiche nei confronti del ministro Nordio dopo i chiarimenti urgenti chiesti dal Quirinale x.com