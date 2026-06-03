Nelle indagini sono stati eseguiti 44 arresti e sono stati recuperati circa 900.000 euro. I truffatori riuscivano a far apparire numeri ufficiali sul display dei telefoni delle vittime, probabilmente tramite tecniche di spoofing. Per convincere le persone a effettuare bonifici, utilizzavano tecniche psicologiche che inducevano paura o urgenza, spingendo così le vittime a compiere azioni rapide senza verificare le richieste.

Come facevano i truffatori a far apparire numeri ufficiali sul display? Quali tecniche psicologiche usavano per spingere le vittime ai bonifici? Come hanno fatto i Carabinieri a rintracciare i responsabili sui social? Cosa rischiamo ora che i criminali cercheranno nuovi metodi digitali??? In Breve Operazione condotta tra novembre 2025 e maggio 2026 su 39 episodi accertati. Tecnica dello spoofing utilizzata per falsificare numeri di banche e forze dell'ordine. Sequestro di con . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffe digitali, colpo alla rete: 44 arresti e 900.000€ recuperati

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COLPO DA 700.000 EURO ALLA FILATELIA IN CENTRO: ARRESTATO UN UOMO | 20/02/2026

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