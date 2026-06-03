Quarantaquattro persone sono state denunciate dai carabinieri di Roma Centro nell’ambito di un’operazione contro le truffe digitali ai danni di cittadini. L’operazione ha coinvolto diversi interventi mirati a contrastare queste frodi online. I dettagli sui reati e le modalità delle truffe non sono stati specificati. La polizia ha continuato le indagini per identificare altri soggetti coinvolti e prevenire ulteriori episodi.

Sono 44 le persone denunciate dai carabinieri della Compagnia Roma Centro nell’ambito di una vasta operazione di contrasto alle truffe digitali ai danni di cittadini. Le indagini hanno riguardato 39 episodi, tra tentativi e truffe consumate, avvenuti negli ultimi sei mesi, precisamente tra novembre 2025 e maggio 2026. Modalità delle truffe digitali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le vittime venivano contattate tramite chiamate o messaggi in cui i truffatori si presentavano come operatori bancari o appartenenti alle forze dell’ordine. Attraverso la tecnica dello spoofing, il numero del chiamante veniva falsificato per apparire sul telefono come quello reale di una banca o di un ufficio di polizia o carabinieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: contrasto alle truffe digitali, denunciate 44 persone

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